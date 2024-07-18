Üniversite kontenjanları azaldı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz’dan itibaren tercih süreci başlayacak. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre üniversite kontenjanlarında azalma gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ayrılan 1 milyon 15 bin 840 kontenjan sayısı bu yıl 960 bin 249'a düştü. Genel kontenjanın yanı sıra okul birinciliği, 34+ kadın kontenjanı, depremzede kontenjanında da azalma oldu. Geçen yıl okul birinciliği kontenjanı 24 bin 912 iken bu yıl bu 23 bin 181'e, 34 yaş üstü kadın kontenjanı da 20 bin 991'den 14 bin 451'e, depremzede kontenjanı 23 bin 677'den 19 bin 728'e düştü. Hem genel hem de özel kontenjanlar toplamında kontenjan sayısı 67 bin 709 azaldı. Geçen yıl şehit ve gazi yakını kontenjanı 3 bin 774 iken bu yıl 3 bin 876'ya yükseldi. Açık öğretimdeki toplam kontenjanlar ise 165 bin 783'ten 185 bin 218'e yükseldi.

EDEBİYATTA AZALMA İŞLETMEDE ARTIŞ

Kontenjanı en fazla azalan bölüm Türk Dili ve Edebiyatı oldu. Bunu tarih, ilahiyat, beslenme ve diyetetik takip etti. Yine hukuk, elektrik-elektronik mühendisliği ve mimarlık da kontenjanı azalan bölümler arasında yer aldı. Kontenjanı en fazla artan ise İşletme bölümü oldu. İşletmeyi yazılım mühendisliği, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon takip etti.

4 KURUMDAN TERCİH DESTEĞİ

Birçok farklı kurum tercih sürecinde üniversite adaylarına destek sağlayacak. Bu kapsamda adaylar, YÖK tarafından hazırlanan, içeriğinde “Üniversite Programları”, “Mezun Başarı Bilgileri”, “Tercih Sihirbazı”, “Meslek Atlası”, “Net Sihirbazı” modülleri bulunan, meslekler, üniversiteler ve bölümler hakkında YÖK’ün güncel verilerine ulaşabilecek. Adaylar, Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan web sitesinde, A’dan Z’ye birçok mesleği tanıtan, mesleki gereklilikler ve çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Mesleki Yeterlilik Kurumu da mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilik konusunda bilgi verecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan danışman bilgi sistemi ile lisans ve önlisans mezunlarının bilgilerinden yola çıkarak bölümler ve iş olanakları hakkında bilgi alma imkanına sahip.

YÖK'ten beş uyarı

Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrenim ücretleri konusunda uyarı yazısı gönderdi. Buna göre YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini belirlerken şu konulara dikkat etmelerine karar verdi:

* Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi.

* Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi.

* İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması.

* Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları.

* İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı.







