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EĞİTİM ANKARA

Üniversite öğrenci yurtları için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Üniversite öğrenci yurtları için başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULUR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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