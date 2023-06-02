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Üniversite öğrencilerinden 'LGBT propagandasına' tepki: Cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar

Ege Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, yerleşkede yapılması planlanan pikniğe, LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

17:44 . 2/06/2023 Cuma
AA
Ege Üniversitesinden bir grup öğrenci, yerleşkede yapılması planlanan pikniğe, LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Ege Üniversitesinden bir grup öğrenci, yerleşkede yapılması planlanan pikniğe, LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İzmir Büyük Aile Platformu öncülüğünde, üniversitenin dışında bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle LGBT aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Özer Çelik, Avrupa Birliğinin milyonlarca dolar fon sağladığı LGBT derneklerinden biri olan "Ünikuir"ın yarın Edebiyat Fakültesi Dekanlığı önünde "onur pikniği" düzenleyeceğini belirtti.

Bu etkinlikle okula LGBT propagandasının sokulmak istendiğini öne süren Çelik, bu tür faaliyetlerle en başta toplumun temel taşı olan aile kurumunun hedef alındığını söyledi.

Çelik, üniversite yönetiminin bu faaliyete izin vermemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"LGBT dayatmasını şimdi de üniversitelerimize sokmak istiyorsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Ege Üniversitesinin bilim yapmak, öğrencilerini hayata hazırlamak, Türkiye'ye faydalı yurttaşlar yetiştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak gibi bir hedefi yok mudur? Üniversitelerde LGBT kulüpleri hangi amaca hizmet etmektedir? ABD emperyalizmi daha önce Türk gençliğini etnik ve mezhepsel olarak bölmeyi denedi başaramadı. Sağ sol diye bölmeye çalıştı başaramadı. Şimdi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar. AB ve ABD’den fonlanan, üniversitelerimizde LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz."
  • Açıklamanın ardından öğrenciler, etkinliğin yasaklanması için Ege Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe verdi.


Bakan Bekir Bozdağ'dan Muhalefete 'LGBT' tepkisi: Sapkınlık diye bir özgürlük olamaz
Bakan Bekir Bozdağ'dan Muhalefete 'LGBT' tepkisi: Sapkınlık diye bir özgürlük olamaz

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, tvnet'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Muhalefet, 'hak ve özgürlük' penceresinden LGBT'ye bakıyor. Sapkınlık diye bir özgürlük olamaz. Toplum ailenin karşı karşıya olduğu tehdidi gördü. Millet İttifakı bileşenlerinin bu konuda konuşmaması, sapık akımlara karşı tehditlere karşı ne yapacaksınız? Türkiye'nin geleceği ve ailenin bütünlüğünün korunması ve bütün sapkınlıklara karşı korunması lazım. Erkek kadın arasında nikah ile kurulan bir birlik evlilik. Kadın ile kadın, erkek ile erkeğin evlenmesini meşru bir zemine koymaya millet de toplum da izin vermez." dedi.


#Ege Üniversitesi
#LGBT
#İzmir
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