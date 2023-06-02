Üniversite öğrencilerinden 'LGBT propagandasına' tepki: Cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar

"LGBT dayatmasını şimdi de üniversitelerimize sokmak istiyorsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Ege Üniversitesinin bilim yapmak, öğrencilerini hayata hazırlamak, Türkiye'ye faydalı yurttaşlar yetiştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak gibi bir hedefi yok mudur? Üniversitelerde LGBT kulüpleri hangi amaca hizmet etmektedir? ABD emperyalizmi daha önce Türk gençliğini etnik ve mezhepsel olarak bölmeyi denedi başaramadı. Sağ sol diye bölmeye çalıştı başaramadı. Şimdi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar. AB ve ABD’den fonlanan, üniversitelerimizde LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz."