Üniversite öğrencilerinden 'LGBT propagandasına' tepki: Cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar

Ege Üniversitesinden bir grup öğrenci, yerleşkede yapılması planlanan pikniğe, LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İzmir Büyük Aile Platformu öncülüğünde, üniversitenin dışında bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle LGBT aleyhine slogan attı.
Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Özer Çelik, Avrupa Birliğinin milyonlarca dolar fon sağladığı LGBT derneklerinden biri olan "Ünikuir"ın yarın Edebiyat Fakültesi Dekanlığı önünde "onur pikniği" düzenleyeceğini belirtti.
Bu etkinlikle okula LGBT propagandasının sokulmak istendiğini öne süren Çelik, bu tür faaliyetlerle en başta toplumun temel taşı olan aile kurumunun hedef alındığını söyledi.
- Açıklamanın ardından öğrenciler, etkinliğin yasaklanması için Ege Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe verdi.