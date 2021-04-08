Gündem Üniversitedeki görevine geri dönen Boynukalından açıklama Hezeyanlara meydan vermemek için ayrılıyorum
İSTANBUL

Üniversitedeki görevine geri dönen Boynukalın'dan açıklama: Hezeyanlara meydan vermemek için ayrılıyorum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönmüştü. Karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Boynukalın, "Akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversitedeki görevine geri dönen Boynukalından açıklama: Hezeyanlara meydan vermemek için ayrılıyorum
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

Geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulunmuştu.

Aldı karar sonrası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri dönen Boynukalın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Hezeyanlara meydan vermemek için ayrıldığını belirten Boynukalın'ın açıklaması şöyle:

"Akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için istedim"

Aziz kardeşlerim. Asıl mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim.

İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim.

"Bir diğer sebep hezeyanlara meydan vermemektir"

Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malımı bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek "Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım" gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam-hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevlâ'ya sonsuz hamdü senalarımı arz ediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hasseten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalıştım.

"Bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun"

Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
GÜNDEM
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü

Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur
OYNAT 01:19
Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı. Ayasofya Camiine imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün' dedi.
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