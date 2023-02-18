Üniversiteler hibrit eğitim verecek

YÖK depremin ardından üniversitelerdeki eğitim-öğretim sürecine ilişkin yeni kararlar aldı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini bildirdi.

DEPREM 600 BİN ÖĞRENCİYİ ETKİLEDİ

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin bilgi veren Özvar, Türkiye’deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin toplam 376 bin 770’inin söz konusu 11 ilde kayıtlı olduğunu bildirdi. Özvar, 11 ilde ikametleri olup Türkiye’nin başka illerinde eğitim alan 299 bin 397 ön lisans ve lisans düzeyinde öğrencinin bulunduğunu aktardı. Bölgedeki kampüslerle ilgili de güncel durumu paylaşan Özvar,

şöyle konuştu: “11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde, çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı, çok az sayıda ağır hasarlı bina olduğu görülmüştür.”

UYGULAMALI EĞİTİMLER YÜZ YÜZE

Uzaktan eğitimle ilgili alınan kararlara ilişkin de Erol Özvar, şu açıklamalarda bulundu: “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlatılabilecek. Eğitimlerini, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerimiz, bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Nisan ayı başı itibarıyla kararlar yeniden gözden geçirilecek, elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.” dedi.

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelere akademik görevlendirme ve bilişim desteği sağlaması için 8 üniversite ile eşleştirme yapıldı. İnönü Üniversitesi

ile Ankara Üniversitesi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi. Adıyaman Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. İskenderun Teknik Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Depremzede üniversiteliye geçiş hakkı

YÖK Başkanı Özvar, afet dolayısıyla özel öğrencilik konusunda bazı kolaylıklar getirildiğini söyledi: “Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilecek; bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimler, eksiksiz olarak kredi yükünden düşülecek, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmeyecek. Ayrıca kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi.” Ayrıca vakıf üniversitelerine ödemelerin ertelenmesi ve burs gibi kolaylık getirilmesi tavsiye edildi.















