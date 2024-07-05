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Üniversitelerde kontenjan düşüyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler önceki gün başladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 06:41 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Görüşmelerde söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Tok, Milli Eğitim Akademisi’nin yükseköğretim kurumlarının alternatifi veya muadili bir yapılanma olmadığını vurguladı. Toy, akademinin üniversitelerle yoğun iş birliği içerisinde ve yetiştirme sürecinin tamamlayıcısı niteliğinde olacağını söyledi. YÖK’ün yürüttüğü kontenjan çalışmaları hakkında bilgi veren YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, “Bunları bu yıl yüzde 20-25 civarında azalttık. Gelecek yıllarda daha da azaltılması beklenebilir. Mesela, bu sene eczacılığı bayağı bir azalttık. Orman mühendisliğinde bir miktar revizyon oldu. Bunlar mikro mikro çalışılıyor” ifadelerini kullandı.


#eğitim
#üniversite
#kontenjan
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