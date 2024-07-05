Üniversitelerde kontenjan düşüyor

Görüşmelerde söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Tok, Milli Eğitim Akademisi’nin yükseköğretim kurumlarının alternatifi veya muadili bir yapılanma olmadığını vurguladı. Toy, akademinin üniversitelerle yoğun iş birliği içerisinde ve yetiştirme sürecinin tamamlayıcısı niteliğinde olacağını söyledi. YÖK’ün yürüttüğü kontenjan çalışmaları hakkında bilgi veren YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, “Bunları bu yıl yüzde 20-25 civarında azalttık. Gelecek yıllarda daha da azaltılması beklenebilir. Mesela, bu sene eczacılığı bayağı bir azalttık. Orman mühendisliğinde bir miktar revizyon oldu. Bunlar mikro mikro çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
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4 saat önce