Üniversitelerde kontenjan düşüyor

Yükseköğretim kurumlarında 2024-2025 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ile katkı payları belirlendi. Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak.