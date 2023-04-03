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Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulacağı hibrit eğitim, bugünden itibaren farklı modellerle hayata geçirilmeye başlanacak.

07:39 . 3/04/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hibrit eğitim başlıyor.


Bazı üniversite rektörlerinden alınan bilgiye göre, bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrenciler için devam şartı olmadan yüz yüze eğitime katılabilecek.


YÖK'ün kararının ardından, üniversite yönetimleri, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler, çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi takip edebilecek.


Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrenciler için yüz yüze derslerdeki materyalleri ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.


Ara sınavlar çevrimiçi yapılacak

Üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.


Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.




#Yüz yüze öğretim
#Yükseköğretim Kurulu
#YÖK
#Üniversite
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