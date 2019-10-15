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EĞİTİM

Üniversitelerin 2020 ödeneği 36 milyar

Yükseköğretim kurumlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 36,1 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi'ne ayrılması planlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’da üniversitelere ayrılan ödenekler netleşti. Plandan derlenen verilere göre, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılı için öngörülen 1 milyar 148 milyon 726 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim (368 milyon 136 bin lira), Avrupa Birliği (656 milyon 672 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (489 milyon 147 bin lira), Yargıtay (505 milyon 206 bin lira), Danıştay (210 milyon 775 bin lira) ve Sayıştay (412 milyon 90 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

Liste sonu Gaziantep

  • Hacettepe Üniversitesi’ni 1 milyar 147 milyon 520 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi takip etti. Bunu 1 milyar 46 milyon 547 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 961 milyon 561 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 888 milyon 73 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi. Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 19 milyon 414 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. 20 milyon 347 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji, 25 milyon 615 lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

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