Gündem Üniversitelerin eğitim formatı dönüşecek
EĞİTİM

Üniversitelerin eğitim formatı dönüşecek

Küresel İşletme ve Ekonomi Konferansı’nda (GLOBE 2019) konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2030 ve sonrasının öngörülen eğitim modelleri hakkında, “Üniversitelerin tüm eğitim formatı yavaş yavaş dönüşecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Prof. Dr. Şirin Karadeniz

34 ülkeden akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığı, özellikle tarım, gastronomi, turizm ve eğitim alanlarında iş dünyasının ve ekonomik gelişmelerin tartışıldığı Küresel İşletme ve Ekonomi Konferansı (GLOBE 2019) bu yıl Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirildi. Konferansa ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2030 ve sonrası eğitim konusunu içeren bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Karadeniz, eğitim alanında çağa ayak uydurmak ve geleceğin eğitim sistemine nasıl hazır olmalıyız sorularını ayrıntılı olarak değerlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KENDİNİ GÖSTERİYOR

Özellikle üniversite düzeyinde 2030 yılında eğitim modellerine değinen Karadeniz, “Üniversitelerin tüm eğitim formatı yavaş yavaş dönüşecek” diyerek gelecekte eğitim modelinin nasıl olması gerektiğini ve geri kalmamak adına yapılması gerekenleri anlattı. Karadeniz, “Dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi tabi ki de eğitimde de kendini gösteriyor. Artık gençler kendilerine sunulan eğitimin içerisinde bunun izdüşümlerini görmek istiyorlar. Artık yeni teknolojiler olarak yapay zeka, büyük veri, büyük veri madenciliği ya da blockchain gibi teknolojiler varsa onlar bunu kendi mesleklerine geçmeden önce üniversite eğitimlerinde görmek, anlamak ve deneyimlemek istiyorlar. Ayrıca ortaya çıkan yeni teknolojilerin sadece mühendislik tarafında değil hukuk, tıp ya da işletme alanında nasıl kullanılacağını, ileride mesleklerine nasıl geliştireceğine dair ön bilgileri dersler olarak almak istiyorlar. Bu anlamda da bu tür derslerin tüm eğitim bölümlerindeki programlara eklenmesi gerekiyor. Diğer bir konu ise daha esnek bir dünya. Elimizde artık mobil telefonlar var ve 5G’nin gelmesi ile beraber her tür içeriğe çok daha hızlı ulaşabileceğiz. O zaman demek ki belirli bir kampüsün, sınıfın içine gençlerimizi toparlamak yerine onlara çok daha esnek bir alanda her zaman her yerde öğrenmelerine rahatlıkla sağlayabileceğimiz tasarımları hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Öğrencileri uçuracak proje örnek oldu: ODTÜ ve TUSAŞ'ın Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi ödüllendirildi
GÜNDEM
Öğrencileri uçuracak proje örnek oldu: ODTÜ ve TUSAŞ'ın Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi ödüllendirildi
İYİ Parti yanlıştan dönüyor

İYİ Parti yanlıştan dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracattayükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar son olarak, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.

Irak'ta kırmızı alarm

Irak'ta kırmızı alarm

8 kişinin öldüğü olaylar nedeniyle internete erişim durduruldu.
50+1 tartışması

50+1 tartışması

​Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde böyle bir konu yok.
Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk kez toplandı

İlk kez toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Planlamasız kararlar alınıyor, koordinasyon toplantıları yapılmıyor.
Serin ve <br>yağışlı hava geliyor

Serin ve
yağışlı hava geliyor

Hafta sonu için ülke geneline uyarı yapıldı.
Martı eti olabilir

Martı eti olabilir

​Tavuk döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark dikkat çekiyor.
HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

"​Önce iktidarı durduralım sonra Sivas'ın hesabını soracağız".
Savaş hazırlığındalar

Savaş hazırlığındalar

​ABD ve PKK, Haseke-Tenef hattında savaş hazırlığı yapıyor.
Avaşin vuruldu

Avaşin vuruldu

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.