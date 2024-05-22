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Üniversiteli motokurye Ata Emre vahşice öldürülmüştü: Katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

Balıkesir’de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

16:20 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:40 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) sipariş götürdüğü sokakta defalarca bıçaklayarak katleden E.Ö. (17) için iddianame hazırlandı.


18 yaşından küçük olan zanlının, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.



Ne olmuştu?

Üniversiteli Ata Emre Akman, Balıkesir’de bir zincir restoranda çalışmaya başlamasının 5’inci gününde motosikletinin önünü kesen E.Ö’nün bıçaklı saldırısına uğramıştı.


Genç Ata Emre, E.Ö’nün 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti.


Kasten yaralama ve tehdit gibi ayrı ayrı altı suçtan kaydı bulunan E.Ö, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


Motokurye Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu: 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum

Balıkesir'de E.Ö. (17) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen motokurye Ata Emre Akman'ın (20) sipariş götürdüğü apartmanda yaşadığı ortaya çıkan ve bugün tutuklanan Orhan Özdemir'in önceden dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Durmaz (38) ilk kez konuştu. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu belirten Durmaz, Özdemir'den uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce ayrıldığını söyledi. Sultan Durmaz, "12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikayetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü" diye konuştu. Orhan Özdemir'in babası tarafından 2016 yılında bıçaklı saldırıya uğradığını anlatan Sultan Durmaz, "Orhan ve oğlu beni tehdit etmeye devam ediyordu en sonunda bir garibanın canı yandı" dedi.

#Ata Emre Akman
#Balıkesir
#cinayet
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