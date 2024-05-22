Üniversiteli motokurye Ata Emre vahşice öldürülmüştü: Katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) sipariş götürdüğü sokakta defalarca bıçaklayarak katleden E.Ö. (17) için iddianame hazırlandı.
18 yaşından küçük olan zanlının, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.
Ne olmuştu?
Üniversiteli Ata Emre Akman, Balıkesir’de bir zincir restoranda çalışmaya başlamasının 5’inci gününde motosikletinin önünü kesen E.Ö’nün bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Genç Ata Emre, E.Ö’nün 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti.
Kasten yaralama ve tehdit gibi ayrı ayrı altı suçtan kaydı bulunan E.Ö, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.