Üniversiteli motokurye Ata Emre vahşice öldürülmüştü: Katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de E.Ö. (17) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen motokurye Ata Emre Akman'ın (20) sipariş götürdüğü apartmanda yaşadığı ortaya çıkan ve bugün tutuklanan Orhan Özdemir'in önceden dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Durmaz (38) ilk kez konuştu. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu belirten Durmaz, Özdemir'den uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce ayrıldığını söyledi. Sultan Durmaz, "12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikayetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü" diye konuştu. Orhan Özdemir'in babası tarafından 2016 yılında bıçaklı saldırıya uğradığını anlatan Sultan Durmaz, "Orhan ve oğlu beni tehdit etmeye devam ediyordu en sonunda bir garibanın canı yandı" dedi.