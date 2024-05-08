Üniversiteliler tek yürek

ABD destekli İsrail’in aylardır dünyanın gözü önünde soykırım yaptığı Gazze için dünya genelinde direniş eylemleri sürüyor. Özellikle ABD ve Avrupa’daki üniversite öğrencilerinin polis şiddetine rağmen sürdürdüğü direnişe Türk üniversitelerden destek gelmeye devam ediyor. Günlerdir İsrail şiddetini lanetleyip Filistin’e destek vermek için eylemler düzenleyen üniversite öğrencileri, ABD ve Avrupa’daki akranlarına da selam gönderiyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen protestoların bazılarında oturma eylemi yapılıyor, bazılarında direniş çadırı kuruluyor.

ONLARCA ÜNİVERSİTE

Üniversite kulüpleri, AK Parti Gençlik Kolları ve çeşitli STK’lar tarafından düzenlenen eylemler dün, Ankara Yıldırım Beyazıt, Marmara, İstanbul, Kocaeli, Çorum Hitit, Bitlis Eren, Bartın, Uşak, Amasya, Kırşehir Ahi Evran, Eskişehir Anadolu, İzmir Katip Çelebi, Dokuz Eylül, Tokat Gaziosmanpaşa, Kütahya Dumlupınar, Şanlıurfa Harran, Kırklareli, Tekirdağ Namık Kemal, Gümüşhane, Sinop, Trakya, Osmaniye Korkut Ata, Bilecik Şeyh Edebali üniversitelerinde yapıldı.

VİCDAN SAHİBİ HERKESİN SORUMLULUĞU

Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Esenboğa Kampüsü’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında, “Tüm insanlığı Filistin'de yaşanan soykırımın acı gerçeğiyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Bu, sadece bir grup insanın değil, vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğudur” denildi.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İstanbul’da ise AK Parti İl Gençlik Kolları ve üniversiteliler, yaptıkları eylemde, ABD ve Avrupa'daki yaşıtlarının üniversitelerde yaptığı eylemlere selam gönderdi. Beyazıt Meydanı'ndaki İstanbul Üniversitesi ana kapısında basın açıklaması gerçekleştiren grup, tüm üniversiteli ve akademisyenleri Gazze'deki soykırıma karşı çıkmaya davet etti. Bildiriyi okuyan üniversite öğrencisi Emin Bingöl, ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın fitilini ateşlediğini vurgulayarak, "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.







