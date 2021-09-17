​Üniversitelilerde ikinci el eşya telaşı

MUHAMMED KURTAR

Sınav ve kayıt maratonunu geride bırakan üniversiteli gençler tuttukları evler için eşya arayışına başladı. Bazıları ailesiyle bazıları ise ev arkadaşlarıyla ikinci el eşya satan dükkanların yolunu tutan gençleri nakliye ile birlikte en az 5 bin TL bir masraf bekliyor. Bu rakamın 3+1 büyüklükte bir ev için ise 10 bin TL’yi bulabileceği belirtiliyor. Örnek olarak ikinci el pazarında randımanlı çalışacak eski bir buzdolabı 700 TL’den satılıyor ve nakliye ücreti ile birlikte bu fiyat 800 TL’ye kadar çıkıyor.

FİYATLAR ARTIYOR

Yeni Şafak olarak başkentte ikinci el eşya pazarının kalbinin attığı ve özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı İtfaiye Meydanı’nın nabzını tuttuk. Öğrenciler yüksek fiyatlardan yakınırken, spotçu esnaf ise kendilerini ‘Pahalıya alıyoruz pahalıya satıyoruz” sözleriyle savunuyor. 30 senelik esnaf Ahmet Karataş ikinci el piyasasında pandemi döneminde fiyatların arttığına dikkat çekiyor. Karataş, artışı sıfır ürünlerin fiyatlarının artmasına bağlıyor. Bazı öğrenciler ise daha ucuz eşya bulabilmek için internette ikinci el eşya satan platformları araştırıyor.

İNTERNETTE UCUZ EŞYA AVI

İkinci el eşya bakan üniversite öğrencisi Elif Yağımla “İkinci el fiyatlarını daha uygun bekliyordum aslında ama bu fiyatlar karşısında sıfır ürünlere de bakacağız. İkinci el pazarında tam istediğimiz gibi ürünler bulamadık” dedi. Rasim Güleş ve Mert Tanrıverdi ise şanslarını bir de internette denemek istiyor. Rasim Güleş, “Fiyatlar bir öğrencinin alabileceğinin çok çok üstünde” derken, satılan eşyalarda doğru bilgi verilmemesinden rahatsız.