Üniversitelilerin dil eğitimi İngiliz Kültür’den

YÖK ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), British Council’le (İngiliz Kültür) üniversitelerdeki İngilizce eğitimi için işbirliği yaptı. İşbirliği sonrası İngilizce hazırlık eğitimi veren 10 üniversitede pilot çalışma başlatıldı.

10 PİLOT ÜNİVERSİTE

Pilot üniversiteler olarak belirlenen Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık eğitimlerini İngiliz Kültür verecek.

RAPOR HAZIRLANMIŞTI

2015 yılında YÖK ve British Council işbirliğiyle düzenlenen ve 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen çalıştay sonrası hazırlanan raporla üniversitelerdeki İngilizce eğitimin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.