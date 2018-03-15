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BURSA

Bursa yerel haberleri: Üniversiteyi yaban domuzu bastı

Üniversiteyi yaban domuzu bastı

Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin Görükle Kampüsü'nde yaban domuzu paniği yaşandı. Uludağ Üniversitesi'ndeki güvenlik görevlileri, araçlarıyla ormanlık alanda tur atarak, yaban domuzunun öğrencilere zarar verme ihtimaline karşı tedbir aldı.

Haber MerkeziIHA
Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi.
Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi.

Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Fen ve Edebiyat Fakültesi civarındaki kantinde otururken, yaban domuzu şoku yaşadı. İri bir yaban domuzu kampüste ilerlemeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran öğrenciler, o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra görevliler ve öğrenciler tarafından domuz tekrar ormanlık alana kovalandı.

Uludağ Üniversitesi’ndeki güvenlik görevlileri, araçlarıyla ormanlık alanda tur atarak, yaban domuzunun öğrencilere zarar verme ihtimaline karşı tedbir aldı. Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi. Domuz kimseye zarar vermeden ortadan kayboldu.

Bilindiği gibi, kampüste geyikler için tahsis edilmiş özel orman bulunuyor.

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