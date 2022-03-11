Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından ayrıldı

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüde ekipler çalışma başlattı.

"Açıklığı minimize ettiğimizde en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız"

Köprüde incelemede bulunmak üzere olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları mağdur etmemek için açıklığı minimize etmeye çalıştıklarını belirtti.

Köprünün UKOME kararı doğrultusunda kış döneminde haftada iki kez, yaz döneminde haftada bir kez deniz trafiğine açılıp kapandığını aktaran Arslan, bu operasyonel süreci yönettiklerini ifade etti.

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Gazetecilerin "Daha önce böyle bir olay yaşanmış mıydı?" sorusuna "Sürekli" yanıtını veren Arslan, "Mevsim şartları, hava şartları soğuk olduğu zaman metalin daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde, bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınadan, lodostan dolayı bu olağan bir şeydi." diye konuştu.

FOTOĞRAF 47 Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.<br><br> Unkapanı Köprüsü'nü tekrar eski haline getirip yaya ve araç trafiğine açılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında köprünün ayrıllan kısmının bulunduğu dev duba römorkörlerle çekilerek açıldı. Hemen ardından tekrar kapatılarak iki köprü dubası birleştirilmeye çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar drone ile görüntülendi. Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktaları birleştirilmeye çalışılıyor Unkapanı Köprüsü bağlantı noktaları yaklaşık 20 santimetre ayrıldı. Trafiğin tamamen durmasına neden olan ayrılma, römorkörlerle çekilerek açılıp kapatılarak tekrar yerine oturtulmaya çalışıyor.

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Bir risk olup olmadığının sorulması üzerine ise Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda köprünün derzinde 20 santimetre açıklık var. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı Köprüsü 87-88 yaşında olan bir köprüdür. Doğal olarak da sorunları var, onları gidermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bakım ve onarımına ilişkin ihalesi yapılacak. Ekiplerimiz şu anda denizden müdahaleye başlayacaklar."

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OYNAT 00:59 Unkapanı Köprüsü trafiğe kapatıldı Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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TRAFİĞE AÇILDI

Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.





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