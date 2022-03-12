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İSTANBUL

Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. İBB ekiplerince köprüde yapılan kontroller sonunda yaşanan ayrılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutta olmadığı tespit edildi. Çalışmaların ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

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Haber Merkezi İHA
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Unkapanı Köprüsü dün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, İBB ekiplerinin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

DHA

Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı. Bölgeye İBB’ye bağlı ekipler sevk edildi.

DHA

Köprü bağlantılarına inceleme yapan ekipler, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi.

DHA

Yapılan kontrollerde açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığı tespit edildi. İncelemelerin ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

DHA

Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından ayrıldı
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Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından ayrıldı

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