Unkapanı'nda alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

DALIŞTAN DÖNEN ZIPKINCILAR KURTARDI

Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü alt geçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı.

DHA Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı.

DHA Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

Su yüksekliğinin azalması ile araçlar alt geçitten çıkabildi.

OYNAT 01:25 Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıkarıldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı. BiP'te paylaş

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