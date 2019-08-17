Gündem Unkapanında alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı
İSTANBUL

Unkapanı'nda alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı

İstanbul’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı
Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

DALIŞTAN DÖNEN ZIPKINCILAR KURTARDI

Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü alt geçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı.

DHA
Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı.

DHA
Alt geçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

Su yüksekliğinin azalması ile araçlar alt geçitten çıkabildi.

Sel sularında balık tuttu
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