Gündem Üsküdarda deniz ile kara birleşti
İSTANBUL

Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti. Ayrıca Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Haber Merkezi DHA IHA
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

İHA
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

İHA
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

KURBAĞALI DERE'DE TEKNE BATTI

İstanbul'da etkili olan yağış nedeni ile Kadıköy'de bulunan Kurbağalı Dere'de bir tekne battı, birçok tekne ise zarar gördü.

Üsküdar'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
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Üsküdar'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı.Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

Kurbağalıdere'de teknenin batma anı kamerada
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Kurbağalıdere'de teknenin batma anı kamerada
Etkili sağanak sonrası Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi. Bir teknenin batma anı da amatör kameralara yansıdı.

Park halindeki araç yol çökmesi sonuca oluşan çukura düştü
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Park halindeki araç yol çökmesi sonuca oluşan çukura düştü
Çobançeşme Kuyumcukent'te yapımı devam eden metro durağının önünde park halindeki bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Sağanak yağışın boyutu vatandaşın kamerasına yansıdı
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Sağanak yağışın boyutu vatandaşın kamerasına yansıdı
Eminönü'nde bir vatandaşın yağmurun şiddetini cep telefonuyla görüntülediği anlar kameralara yansıdı. Yolların sular altında kaldığı noktada esnaf zor anlar yaşıyor.

Eminönü'nde alt geçidi su bastı
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Eminönü'nde alt geçidi su bastı
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Yağan yağmur, Eminönü alt geçidinin su baskınına teslim olduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
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İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte ağaçlar devrildi, bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı
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İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı.


Unkapanı'nda sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti
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Unkapanı'nda sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağmur İstanbul'u felç etti: Trafik durdu
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Sağanak yağmur İstanbul'u felç etti: Trafik durdu

Sağanak yağış sonrası akaryakıt tankeri otomobili biçti
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Sağanak yağış sonrası akaryakıt tankeri otomobili biçti

İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu
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Valilikten son dakika uyarı

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