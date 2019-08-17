Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

İHA İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

İHA İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.

KURBAĞALI DERE'DE TEKNE BATTI

İstanbul'da etkili olan yağış nedeni ile Kadıköy'de bulunan Kurbağalı Dere'de bir tekne battı, birçok tekne ise zarar gördü.

OYNAT 00:53 İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı. BiP'te paylaş

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