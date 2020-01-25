Deprem sonrası ünlü isimlerden 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye, depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu.

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. AFAD verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Türkan Şoray:

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız sizlerle...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum🙏🏼Dualarımız sizlerle... #elazığ #malatya REKLAM Türkan Şoray (@sorayturkan1)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 12:53ös PST )

Hülya Koçyiğit:

Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ

Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ. Hülya Koçyiğit (@hulyakocyigitresmi)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2020, 1:10ös PST)

Engin Altan Düzyatan:

Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.

Acun Ilıcalı:

“Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…”

Bu gönderiyi Instagram'da gör #Elazığ #Deprem REKLAM Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 1:35ös PST )

Esra Erol:

Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış. çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış.çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim. REKLAM Esra EROL ÖZBİR (@esraerol)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 3:53ös PST )

Hadise:

Elazığ, kalbim ve dualarım sizinle. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum

Nebat Çehre:

Geçmiş olsun Elazığ, Kalbimiz de dualarımız da sizinle”

Kalbimiz de dualarımız da sizin için 🙏 #elazığ NebahatÇehre (@nebahatcehre)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2020, 8:59ös PST)

Doğa Rutkay:

Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.

Burcu Esmersoy:

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremin hissedildiği tüm bölgelere çok geçmiş olsun

Bu gönderiyi Instagram'da gör depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremin hissedildiği tüm bölgelere çok geçmiş olsun.🙏🏻 REKLAM burcu esmersoy (@burcues)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 11:52öö PST )

Demet Akalın:

Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.

Fazil Say:

Kayıplarımıza allahtan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kayıplarımıza allahtan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla. #elazığ REKLAM Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 12:37ös PST )

Mustafa Sandal:

Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarım. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yürekler burkuldu:( Elazığ için dualarımız🙏🏻 Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum🙏🏻🙏🏻 #elazığ #elazığdeprem REKLAM Mustafa Sandal (@mustafasandal24)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Oca, 2020, 12:42ös PST )

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