Deprem sonrası ünlü isimlerden 'geçmiş olsun' mesajı

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. AFAD verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Türkan Şoray:
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız sizlerle...
Hülya Koçyiğit:
Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun ElazığTüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ. Hülya Koçyiğit (@hulyakocyigitresmi)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2020, 1:10ös PST)
Engin Altan Düzyatan:
Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.
Acun Ilıcalı:
“Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…”
Esra Erol:
Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış. çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim
Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış.çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim.
Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış.çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim.
Hadise:
Elazığ, kalbim ve dualarım sizinle. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum
Nebat Çehre:
Geçmiş olsun Elazığ, Kalbimiz de dualarımız da sizinle”Kalbimiz de dualarımız da sizin için 🙏 #elazığ NebahatÇehre (@nebahatcehre)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2020, 8:59ös PST)
Doğa Rutkay:
Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.
Burcu Esmersoy:
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremin hissedildiği tüm bölgelere çok geçmiş olsun
Demet Akalın:
Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.
Fazil Say:
Kayıplarımıza allahtan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.
Mustafa Sandal:
Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarım. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum