Ünlü spikere veda: Kansere yenik düşmüştü

Mesai arkadaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı

Bir süredir kanser ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, vefat etti. Mesai arkadaşının vefat haberini duyuran spiker Seda Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretir, 'Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi...' ifadelerini kullandı.