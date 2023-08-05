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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından 32 defa bıçaklandı

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla 32 defa bıçakladı. Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı.

13:09 . 5/08/2023 Cumartesi
DHA
Ağır yaralanan Yıldırım'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ağır yaralanan Yıldırım'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi. Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

#Merve Veziroğlu Yıldırım
#İstanbul
#Üsküdar
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