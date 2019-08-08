Siyasetçi ve ünlülerin Kaz Dağları yatırımları: İmamoğlu, İlgezdi, Tarkan ve İmirzalıoğlu

Çalışmalara tepki gösteren birçok ünlü ismin Kaz Dağları’nda villa veya arsasının olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale’de bulunan ‘Kaz Dağları yok ediliyor’ yalanıyla son günlerde algı oluşturulmaya çalışılıyor. Herkesin konuştuğu provokasyonun başında ise CHP, HDP ve birçok ünlü isim var. Gerçekle bağdaşmayan birçok bilgi kirliliğinin aksine Kaz Dağları’nı CHP’li belediyenin talan ettiği ortaya çıktı.

CHP’Lİ BELEDİYE İZİN VERDİ

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Çanakkale'de Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzaklığında bulunan Kirazlı Köyü Balaban Tepesi'nde altın madeni çıkarılmasına yönelik ruhsatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 12 Nisan 2001'de verildiği bildirildi. Tepenin olduğu alanın 25 Şubat 2000'de SİT alanından çıkarıldığı öğrenildi. Prof. Dr. İclal Sema Dinçer ve Dr. Şeniz Atik'in imzasının bulunduğu Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yazısında; "Kirazlıtepe 1. derece doğal SİT alanı kriterlerine uymadığı tespit edildiğinden kurulumuzun 1. derece doğal SİT alanı tercihinin kaldırılmasına (...)" deniliyor.

"AK PARTİ KURULMAMIŞ BİLE"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli. Bu tarihte AK Parti daha kurulmamış bile. ÇED raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. CHP'li Merkez Belediyesi neden itfaiye ruhsatı başta kendi yetkisindeki her konuda olumlu rapor/izin verdi. Hem maden çıksın hem eylem yapalım nasıl bir mantık. Bölgede çok sayıda CHP'li iş adamı 8 ayrı bölgede maden arama, 11 farklı bölgede kömür, 40'ın üzerinde ise mermer ocağı çalıştırıyor.

REKLAM

Yol, baraj, gölet, elektrik hattı gibi hemen hepsinde de benzer ağaç kesimi olmasına rağmen neden bir tepki gösterilmedi? Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahipken, sadece altın ithalatına geçen yıl 8.5 milyar dolar ödedi... Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi" dedi.

GERÇEK KAZ DAĞI SEVGİSİ

Maden arama çalışmaları nedeniyle kesilen ağaçlara birçok siyasetçi ve ünlü isim de tepki gösterdi. Ancak durumun ironik bir tarafı var ki, tepki gösteren birçok ünlü ismin Kaz Dağları’nda villa veya arsasının olduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Kaz Dağları'nda 60’ın üzerinde arazi, 24 daire, 6 kerpiç ev ve 2 köy evi satın aldı. Hasan İmamoğlu’nun ayrıca yine Kaz Dağları'nın Balıkesir eteklerinde yaklaşık 600 dönüm arazisi var.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Kaz Dağları bölgesinde, “saklı cennet” olarak bilinen Yeşilyurt Köyünde villası var. Bölgedeki emlakçılar İlgezdi’nin sahip olduğu villanın piyasa değerinin 7 milyon TL olduğunu söylüyor.

Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Kaz Dağları eteklerindeki Küçükkuyu’da 17 bloktan oluşan bir site yaptırdı. 182 metrekareyi bulan 3 katlı dairelerin olduğu site için çok sayıda zeytin ağacı kesildi. CHP’li Nuhoğlu’nun “Küçükkuyu Port” ismiyle satışa çıkardığı sitenin Küçükkuyu sahilinde özel plajı da var.

Sinema dünyasının tanınan iki ismi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti geçtiğimiz yıl Kaz Dağlarında 1 milyon 250 bin TL’ye villa satın aldı.

REKLAM

Ünlü Sanatçı Tarkan, Kaz Dağlarına ilk yerleşen isimlerden. 2010 yılında 400 bin Euro ödeyerek yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı bir malikane satılan alan Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendiriyor.

Dizi oyuncusu Eylül Su Sapan, Kaz Dağları bölgesindeki Toluklar Köyü’nde 2 odalı, yığma taş bir ev satın aldı.

Sinema ve dizi oyuncusu Müge Boz da Kaz Dağları eteklerine kurulan Toluklar Köyü’nde ahşap bir ev satın aldı.

Galatasaraylı eski milli futbolcu Cüneyt Tanman, 5 Aralık 2015 tarihinde Kaz Dağları bölgesindeki Çırpılar Köyü’nde, içine ev yapıp, ceviz dikip, tarımla uğraşmak için 25 dönüm arazi satın aldı.

Tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın’ın da Kaz Dağları eteklerinde arazi satın alan ünlüler arasında.

GÜNDEM Kaz Dağları yalanı