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U.S. Polo Assn. ile 'Çiçek Bahçesi Etkisi'

U.S. Polo Assn., floral ve tropikal desenleri, mevsimin sıcak renkleriyle buluşturduğu İlkbahar ‘23 Koleksiyonu ile ilkbaharın müjdesini veriyor. Koleksiyon içerisinde, baharda doğanın canlanan renkleri mevsimin yenilenen enerjisiyle buluşurken, sezonun temasını oluşturan çiçek desenleriyle canlanan parçalar ilkbaharın kombinlerini belirliyor.

16:12 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Colour blok tekniği ile hareketlendirilen ve dinamik bir görünüm kazanan hoodie’ler ve eşofman altları, sezonun trendleri arasında yerini alacak.

Colour blok tekniği ile hareketlendirilen ve dinamik bir görünüm kazanan hoodie’ler ve eşofman altları, sezonun trendleri arasında yerini alacak.

Bahar mevsiminin gözde renkleri arasında bulunan sarı, pembe, yeşil, turuncu ve toprak tonları rengarenk bahar stilini kombinlere taşırken konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.

Erkek koleksiyonunda keten içerikli gömlek ve pantolonlar sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tropikal ve floral desenlerden oluşan nakış detaylı polo yaka t-shirtler öne çıkıyor. Gömlek ve t-shirtlere çizgili ve desenli örme pantolonlar ve rahat kalıp bermudalar eşlik ediyor. Gömleklerin tamamlayıcısı bermuda pantolonlar ise sahip olduğu rahat kalıpları ve esnek kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Smart casual kombinlerden vazgeçemeyen USPA erkekleri için bu sezon triko t-shirtler ve pamuklu ceketler sezona yeni bir soluk getiriyor.

İlkbaharın verdiği enerji ile doğa ile iç içe olacağımız bu aylarda armürlü gömlekler ve rahatlığın ön planda tutulduğu relax fit denim pantolonlar hareketli aktivitelerinize eşlik etmek için hazır. Değişen havaların kurtarıcı parçalarından ince dolum yelekler USPA erkeğine konforlu kombin alternatifleri sunuyor.

Baharın geldiğinin habercisi tiril tiril, dökümlü elbiseler bu sezon da USPA kadın koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Dökümlü askılı elbiselerden, şerit detaylı denim elbiselere kadar farklı alternatifler barındıran elbise koleksiyonunda baharın canlı renkleri hakim. Kadın koleksiyonunun favorileri arasında bulunan triko crop’lar şıklığınıza eşlik ediyor. Farklı ve canlı renklerle karşımıza çıkan keten pantolonlar ve dökümlü etekler ise favori tamamlayıcılar arasında yer alıyor.

Baharın canlı renkleriyle hazırlanan, dökümlü ve askılı elbiselere sezonun gözde desenleri eşlik ediyor. Yumuşak tuşeli, şerit detaylı denim elbiseler ise hafta sonunu planlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Dökümlü askılı elbiselerden şerit detaylı denim elbiselere kadar farklı alternatifleri barındıran elbise koleksiyonunda baharın canlı renkleri öne çıkıyor. Dökümlü, pastel renkli pantolonlara, relax fit keten gömlekler eşlik ediyor. Gömlek grubunda sıklıkla gördüğümüz tropik ve floral desenler, baharın yükselen enerjisiyle kombinlerde dinamizm vadediyor. Crop boy, arkası nakışlı ceket ile tek düğmeli, çizgiler ile hareketlendirilmiş ceket, değişen havalarda kadınların kurtarıcı parçalarından.

Baskılı şort, t-shirt ve hoodie’lerin yer aldığı USPA Sport koleksiyonunda ise canlı renkler karşımıza çıkıyor. Colour blok tekniği ile hareketlendirilen ve dinamik bir görünüm kazanan hoodie’ler ve eşofman altları, sezonun trendleri arasında yerini alacak.


#Çiçek Bahçesi Etkisi
#USPA
#koleksiyon
2 saat önce
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