Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polisler, HDP'li Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığına işaret eden Gezer, şöyle konuştu:

OYNAT 00:34 Şırnak annelerine HDP'liler taş fırlattı: O anlar anbean kaydedildi Terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP'li grubun içinden taş atıldı. Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' şeklinde slogan attı. Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi. Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi. HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı. BiP'te paylaş

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"PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

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Öte yandan dün Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gergerlioğu'nun iddialarının yalan olduğu, ilgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.