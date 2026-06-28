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Uşak'ta balkondan düşen kadın olay yerinde can verdi

Uşak'ta balkondan düşen kadın olay yerinde can verdi

00:0528/06/2026, Pazar
IHA
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Uşak’ta balkondan düşen 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam hayatını kaybetti
Uşak’ta balkondan düşen 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam hayatını kaybetti

Uşak'ta 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Nurkadın Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde 3 katlı bir evin son katında oturan Nurkadın Sağlam (38), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurkadın Sağlam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağlam’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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