Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak’ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

00:0327/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Uşak’ın Banaz ilçesinde Uşak-Afyonkarahisar karayolu Çiftlik köyü mevkisinde motosikletin kamyonun dorse kısmına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Bilal Bel (27) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak’ın Banaz ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Bel (27) idaresindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) yönetimindeki 06 BJU 337 plakalı kamyonun dorse kısmına arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Bel, Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilal Bel’e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


#Uşak
#motosiklet
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi