Uşak’ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Bel, Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilal Bel’e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.