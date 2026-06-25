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Etimesgut’taki ölümcül kaza kamerada: Çarpışma sonrası otobüs böyle savruldu

Etimesgut’taki ölümcül kaza kamerada: Çarpışma sonrası otobüs böyle savruldu

13:1725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
IHA
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Ankara’da 1 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da 1 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belediye otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün hafif ticari araçla çarpışmasının ardından kontrolden çıktığı anlar yer aldı.

23 Haziran’da Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Ömer K. (25) idaresindeki 06 BG 0864 plakalı ticari araç ile Aziz Özkan Ç.’nin kullandığı 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpışmıştı.

Kazada yol kenarında bekleyen 3. Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Hamza Efe Doğan hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

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Gündem
25 Haziran, Perşembe

Kazaya neden olan sürücü Ömer K., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfadesi alınan Aziz Özkan Ç. ise daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün hafif ticari araçla çarpışmasının ardından kontrolden çıktığı anlar yer aldı.


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