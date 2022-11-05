Üsküdar gençlere desteğini sürdürüyor

Üsküdar Belediyesi geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası katkısına bir yenisini daha ekleyerek öğrencilere ulaşım desteği sağlama kararı aldı. Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında “Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!” dedi.

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ

Verdiği müjde ziyaret ettiği evde sevinçle karşılanan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da oturup da üniversiteye giden binlerce öğrenci var. Bunların bir çoğu Anadolu’nun çeşitli illerinden, bölgelerinden kısıtlı imkanlarla İstanbul’a okumaya gelmiş öğrenciler. Geçen yıl büyük ses getiren ve diğer belediyelere de örnek olan projemizle üniversite öğrencilerine ısınma sorunlarını çözmeleri için doğalgaz desteği vermeye başlamıştık. Gördük ki bu uygulamamız herkesi mutlu etti. Üsküdar Belediyesi olarak bu desteği daha da genişletelim istedik. Üsküdar’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım sıkıntısını da ortadan kaldırmaya karar verdik. Üsküdar’da oturan tüm üniversite öğrencilerinin yıl boyunca İstanbul Kart ücretlerini biz karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

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