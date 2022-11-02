Üsküdar Marmaray İstasyonu 'Acil durum' anonsuyla boşaltıldı

Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Tren seferleri de durduruldu.
Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Tren seferleri de durduruldu.
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