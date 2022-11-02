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İSTANBUL

Üsküdar Marmaray İstasyonu 'Acil durum' anonsuyla boşaltıldı

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 'Acil durum' anonsu yapılarak yolcular boşaltıldı.

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Haber Merkezi DHA
Üsküdar Marmaray İstasyonu Acil durum anonsuyla boşaltıldı
Üsküdar Marmaray’da seferler durduruldu.

Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tren seferleri de durduruldu.

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