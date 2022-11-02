Üsküdar Marmaray İstasyonu 'Acil durum' anonsuyla boşaltıldı

Başkan Gültak'tan Savunma sanayiini hedef alan CHP'li Seçer'e tepki: Yaşadığınız akıl tutulmasından kurtulun

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yerli ve milli teknoloji ile üretilen İHA ve SİHA'lara 'vizyonsuzluk' diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki gösterdi. Gültak, 'Dünya devlerinin gıpta ile izleyip hayran kaldığı ve siparişler verdiği İHA ve SİHA gibi savunma teknolojimizi eleştirmek nasıl bir bakış açısıdır, kimlere hizmet etmektir, anlamak mümkün değil. Seçer'e, siyasi amaçlar uğruna yaşadığı bu akıl tutulmasından kurtulmasını tavsiye ediyorum' dedi.