Üsküdar'da gönüllü çocuklar çevre temizliği yaptı

Üsküdar’da gönüllü çocuklar, “Temiz Çevre Temiz Üsküdar” etkinliği kapsamında çevre temizliğine katıldı. Kuzguncuk Caddesi’nde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gönüllü çocuklarla birlikte yerdeki kuru yaprakları ve çöpleri süpürerek temizledi. Başkan Türkmen sadece temizlemenin yeterli olmadığını, geleceğe, çocuklara temiz bir çevre bırakmanın önemini vurguladı. Kuzguncuk Bostanı’nda devam eden etkinlikte tiyatro gösterisi düzenlendi, çevre temizliğine dikkati çeken fotoğraf sergisi gezildi.