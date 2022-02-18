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İSTANBUL

Üsküdar'da 'Köşe Bucak Kitap' olacak

Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7.’si 19 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

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Üsküdarda Köşe Bucak Kitap olacak
Üsküdar'da köşe bucak kitap olacak

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı 19 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

İstanbul (İGFA)- Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur yazarı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konuşmacı olarak katıldığı 7. Kitap Fuarı, kitap severlerin yanı sıra seçkin yayın evlerini ve Türkiye’nin en sevilen yazarlarını buluşturacak.


19 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Alanında lider yüzlerce seçkin yayınevi ve yazarın katılımıyla adeta bir edebiyat şölenine dönüşecek olan fuar süresince çok önemli isimlerle söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.
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