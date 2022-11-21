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İSTANBUL

Üsküdar'da şiddetli rüzgarda otobüs yazıhanenin çatısı uçtu

Üsküdar Harem’de bir firmaya ait yazıhanenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

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Haber Merkezi İHA
Üsküdarda şiddetli rüzgarda otobüs yazıhanenin çatısı uçtu
Çatıdan kopan parçalar yola savruldu.

İstanbul'daki olay, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı’nda meydana geldi.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

DHA

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Kamil Koç firmasına ait çatı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu.

DHA

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı.

DHA

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.

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