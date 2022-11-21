Üsküdar'da şiddetli rüzgarda otobüs yazıhanenin çatısı uçtu

İstanbul'daki olay, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı’nda meydana geldi.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

DHA

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Kamil Koç firmasına ait çatı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu.

DHA

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı.

DHA

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.