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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Üsküp 15 Temmuz’da şehit verdi

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, “En az Türkiye kadar Makedonya’daki Müslüman olan herkes Abdullah ve Erol Bey ile gurur duyabilir. Üsküp şehit çıkardı. O yüzden onun hakkını vermeyi bilmek lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Nihal Olçok ile Makedonyalı bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi’yi kabul etti.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Nihal Olçok ile Makedonyalı bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi’yi kabul etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında doğum yeri Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, açıklamalarda bulundu.

VATANIMI EŞİMLE PAYLAŞTIM

Üsküp’ün kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Olçok, “O kadar kıymetliydi ki ben vatanımı eşimle paylaştım. Erol Olçok Üsküplüydü, vatandaş olmuştu. Şamil ile Emir hala öyle, Abdullah da Üsküp vatandaşı. Üsküp 15 Temmuz’la gerçekten gurur duyabilir. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık nezdinde Abdullah ve Erol beye kahramanlık unvanı verildi. En az Türkiye kadar Makedonya’daki Müslüman olan herkes Abdullah ve Erol bey ile gurur duyabilir. Üsküp şehit çıkardı. O yüzden onun hakkını vermeyi bilmek lazım, eğer ahirette size selam vermesini istiyorsanız” dedi.

ACIM AZALDI ÖZLEMİM ARTTI

Acı ve özlemin zamanla ters orantılı olduğunu belirten Olçok, zaman geçtikçe acısının azaldığını ancak özleminin arttığını söyledi. 12 Temmuz’daki beraat kararlarını da değerlendiren Olçok, "O dava sanki FETÖ’cülere hediye gibi oldu ve biz çok üzüldük. Köprüde bulunan 44 asker serbest kaldı" ifadelerini kullandı.

ZİYARET SÖZÜ VERDİ

Üsküp’ten İstanbul’a Abdullah Tayyip Olçok ve 15 Temmuz şehitleri anısına pedal çeviren 3 bisikletçiyi İstanbul’da karşılama fırsatı olması halinde onlara Abdullah’ın birer kıyafetini vermek istediğini belirten Nihal Olçok, bir dahaki sefere Makedonya’yı ziyaret ettiğinde kendilerini evlerinde ziyaret edeceği sözünü verdi.

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