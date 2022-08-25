Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz.' dedi.