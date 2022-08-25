Gündem Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
ANTALYA

Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı

Antalya'da üst geçitte bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe yol açtı. Polis önlem alırken, bazıları tüm uyarılara karşın üst geçidi kullanıp koşarak karşıya geçti. Bomba uzmanı ekipler tarafından açılan valizden üç kutu kurabiye çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
Antalya'da üst geçitte bırakılan valiz için yetkililer harekete geçti.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda bugün saat 13.30 sıralarında üst geçit üzerinde sahipsiz valizi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üst geçidin bir tarafını yaya geçişine kapattı ve durumu bomba imha uzmanı polis ekiplerine bildirdi. Üst geçitten geçmeye çalışan bazı kişileri polis ıslık çalarak geri döndürdü, bazıları da tüm uyarılara rağmen hem koşup hem valize bakarak karşıya geçti.

Bomba imha uzmanı polisler, özel kıyafetlerini giyerek üst geçide çıkıp valizi açtı. Valizden üç kutu kurabiye çıktı. Üst geçit yeniden yayaların ulaşımına açılırken, polis valizi alıp polis merkezine götürdü.

Ordu sahilinde paniğe sebep olan cisim: Bomba imha uzmanı ekipleri müdahale etti
FOTOĞRAF 16
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Edinilen bilgiye göre, Gölevi Mahallesinde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin sahil kısmında tanımlanamayan bir cisim bulan vatandaşlar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Yapılan ilk araştırmalar sonucunda cismin patlayıcı özelliği olmayan Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu anlaşıldı.
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İstanbul’da bulunan mayın benzeri cisme benzeyen \"hava ştandrosu\" bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu.
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Yapılan incelemeler sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin çevresinde ve sahil kısmında bulunan vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi emniyet şeridiyle ablukaya altı
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Çok sayıda ekibin görev yaptığı alanda vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak önlem alındı.
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Yapılan araştırmalar sonrası bölgede tedbirlerini alan emniyet güçleri, konuyu Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirerek bomba imha ekibi istedi.
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Bölgeye kısa sürede gelen ekipler alanda inceleme yaptı.
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Uzun süren çalışmalar neticesinde Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin fünye ile patlatılarak imha edileceği kararlaştırıldı.
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Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu anlaşıldı<br>Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekibi uzmanlarının yaptığı ilk incelemede cismin Rus menşeili deniz altı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan patlayıcı özelliği olmayan mayın tetikleyicisi olduğu tespit edildiği öğrenildi.
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Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin imha edilmesi sırasında emniyet güçleri basın mensuplarını ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak olası bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.
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Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.<br>Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.<br>Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
Title
Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.<br>Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
Title
Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.<br>Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.<br>Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
Ordu sahilinde paniğe sebep olan cisim: Bomba imha uzmanı ekipleri müdahale etti
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vuran hava güdümlü Rus yapımı mayın tetikleyicisi bulundu. İstanbul'da bulunan mayın benzeri cisme benzeyen "hava ştandrosu" bölgede kısa süreli paniğe sebep olurken, cisim ekipler tarafından imha edildi.

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