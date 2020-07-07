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POLİTİKA

Usta sanatçı Alpay'a linç: Erdoğan'a teşekkür etti, hedef gösterildi

Usta sanatçı Alpay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Minnettarım' dedi, CHP yandaşları linç etti

Sanatçı Alpay, pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasakları döneminde vatandaşlar için TV'den ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri’nde beğenilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde bir ropörtaj vererek “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım” diyen usta sanatçı adeta linç edildi. CHP yandaşı TELE 1 tarafından hedef gösterilen Alpay, sosyal medyada çirkin söylemlere maruz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Minnettarım' diyen sanatçı Alpay, CHP yandaşları tarafından linç edildi .
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Minnettarım' diyen sanatçı Alpay, CHP yandaşları tarafından linç edildi .

Alpay, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'ne katıldığı için hedef yapıldı. Etkinlikten sonra bir röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten usta sanatçı "Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum." dedi. Ancak CHP yandaşları yine provokasyon yaparak sanatçıyı linç etti

TELE 1 hedef tahtasına oturttu

TELE 1 kanalı bu haberi, "Alpay'dan Yeditepe konseri açıklaması: Erdoğan'a minnettarım hakkında geçtiğimiz yıl terör soruşturması başlatılan Alpay, 'Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristtim" demişti" diyerek duyurdu.

Alpay'ı linç etmeye ve söylediklerine pişman etmeye çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları tweet üstüne tweet attı. Sanatçıya destek vererek, linç kampanyasına tepki gösterenler de vardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ülkede entellektüel ve sanatçı olmak için tek şart Tayyip Erdoğan’a düşman olmak. Eğer Tayyip Erdoğan’a düşman değilsen hele bir de olumlu bir cümle etmişsen: Ölmüşsündür, bitmişsindir, bir daha gelemezmişsindir. “Linç nedir?” CHP ve CHP yalayıcıları kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.


Sanatçıyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı çirkin söylemler şöyle:

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