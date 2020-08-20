Üstüne su kazanı devrilmesi sonucu derin yaraları açılan 11 yaşındaki Zeynep: Kimse benimle arkadaş olmuyor

11 yaşında üstüne su kazanı devrilen ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Zeynep Coşkun, Sağlık Bakanlığı ve yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanı üstüne devrildi. Vücudunun büyük bir bölümü yanıp aylarca yoğun bakımda kalan Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudu yanık olduğu için kimsenin yanına oturmak istemediğini ve okula gidemeyeceğini belirterek, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Anne Fatma Duran da kızının durumundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bir anne olarak kendisinin de duruma üzüldüğünü dile getirdi.

“Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor”

3 çocuk annesi Fatma Duran, büyük kızının geçen yıl ocak ayında sabah elini yüzünü yıkamak için banyoya gittiğini, sabah 10.00 sularında herkesin uyuduğunu söyledi. Bağırma sesiyle uyandığında kızını kaynar suyun içinde bulduğunu belirten anne Duran, “Ben o zaman hamileydim, kızımı kimse banyodan çıkaramadı. O kadar ki kaynar su çoktu. Kim banyoya gidiyordu yanıyordu, geri geliyordu. Ablam buradaydı, ablam gitti ayakları yandı, onu çıkardı. Hastaneye götürdük, 10 yaşındaydı. 2,5 buçuk ay hastanede yoğun bakımda kaldı. Kızımın durumu çok ağırdı, yaşaması bir şans oldu. Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor. Okula gitmek istemiyor. Ona yanık elbisesi yazdılar, dediler o iyidir ondan aldık. Borç ettik, sağ olsun millet borç verdi aldık. Hiçbir faydasını görmedik, kızım şimdi hiç iyi değil. Psikolojisi bozulmuş, bende onu öyle görünce kahroluyorum. Kızım o yaralarını görünce diyor ben okula gitmiyorum daha. Geçen sene hiç gitmedi. Bu senede diyor ben gitmek istemiyorum. Bunun tedavisi eğer varsa, lütfen, yetkililere sesleniyorum yardımcı olsunlar. Benim durumum yok, benim kızımın psikolojisi bozulmuş. Bir anne olarak benimde bozulmuş” dedi.

“Kimse benimle arkadaş olmuyor, sürekli tek başıma oturuyorum, okula gitmek istemiyorum”

11 yaşındaki Zeynep Coşkun, kimsenin kendisiyle arkadaş olmadığını söyledi.

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