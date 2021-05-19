Utanmadı tehdit etti: Kobani davasında ikinci celse

ABDULLAH SARİCA

6-8 Ekim 2014’te 37 kişinin katledildiği Kobani eylemlerini azmettirmekle suçlanan, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK elebaşlarının da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması dün tamamlandı. Demirtaş ve Yüksekdağ’ın arasında bulunduğu bazı sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

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Diğer sanıklar ise salonda hazır bulundu. 26 Nisan’daki ilk celsede bazı sanıklar ve avukatları, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Reddi hakim taleplerinin tamamı karara bağlanmadığı için esasa ilişkin savunmaya geçilmedi. Sanıklar ve avukatların usul ve reddi hakim taleplerine yönelik beyanları alındı.

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KARINCAYI BİLE İNCİTMEMİŞLER

Demirtaş, terör yandaşlarını sokağa çağıran HDP’nin suçsuz olduğunu savundu. Kobani davasının HDP’ye kumpas olduğunu iddia eden Demirtaş “Günün birinde Kobani davası açılacak ve gerçek sorumlular ortaya çıkarılacak. Herkes emin olsun ki o gün sanık sandalyesinde oturanlar biz olmayacağız. Bize bu kumpası kuranlar yargılanacak. Bu salonda sanık sıfatıyla bulunan kimse Kobani’den sorumlu değildir. Sanıklardan tek biri bile karıncayı incitmemiştir. Biz, barış için mücadele ettik. Merak etmeyin devran dönüyor” dedi. Dava sonrası açıklama yapan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti: “Burada HDP-PKK işbirliğinin açıkça propagandasının yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sırtını YPG’ye, PKK’ya dayadığını söyleyenler bugün bu işi siyasi bir kimlik adı altında aklamaya çalışıyor.”

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