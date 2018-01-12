UYAP’taki açıklar kapatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde önceki gün düzenlenen Adalet Şurası’nda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile ilgili “UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi, mekanizmayı, maalesef bu bir özeleştiridir, FETÖ’cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü biz gördük” ifadelerini kullandı.

KRİTİK BİRİMLERDEKİ 95 PERSONELE İHRAÇ

Erdoğan’ın UYAP çıkışının perde arkasında ise bir dönem yargı teşkilatının tüm kademesini ele geçiren FETÖ’nün, sistemdeki açık üzerinden soruşturma ve davalara sızması yatıyor. Yargıyı adeta ağ gibi sardığı ortaya çıkan FETÖ, UYAP’ın yönetildiği Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda da etkindi. Dönemin Daire Başkanı Mesut Orta, Diyarbakır’da hala FETÖ’den yargılanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da yine veri tabanı, bilgi güvenliği ve sistem gibi kritik birimlerde bulunan 95 personelin FETÖ soruşturması kapsamında Başkanlık ile ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

REKLAM

ANINDA HABERİ OLUYORDU

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı da ele geçiren FETÖ bu sayede UYAP’a girilen bilgileri de erişebiliyordu. Çünkü savcılık ve mahkemelerin soruşturma ve gözaltı süreçleriyle ilgili tüm çalışmaları UYAP üzerinden yapılıyor. Operasyon öncesi şüphelilerle ilgili arama, yakalama, el koyma gibi kararlar UYAP’a giriliyor. Bu kararlardan FETÖ’nün de anında haberi oluyordu. Nitekim soruşturmaları yürüten savcılar, gözaltına alınacak kişilerin listelerini ve soruşturma bilgilerini herhangi bir sızıntı olmaması için çoğu kez farklı yöntemlere başvurmuştu. Ancak operasyona ilişkin bilgiler yine sızmıştı. Ve bu sızıntı nedeniyle operasyon düzenlenen FETÖ’cüler adreslerinde bulunamıyordu. Ayrıca söz konusu operasyonlarla ilgili FETÖ’nün Twitter’daki köstebeği “Fuat Avni” soruşturmalar ve operasyonlara ilişkin bilgiler sızdırıyordu.

REKLAM

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

2014’teki HSYK seçimleri sonrası FETÖ’nün yargıdan tasfiye edilmeye başlamasıyla UYAP’taki açıklar da kapatılmaya başlandı. Bu kapsamda 2015 yılında UYAP Veri Merkezi yenileme çalışmaları başladı. Bu kapsamda güvenlik duvarı, merkezi ağ cihazları, depolama üniteleri, sunucu sistemleri yenilendi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik açığı oluşturabilecek veya sistemin kararsız çalışmasına neden olabilecek tanımlamalar yeni veri merkezi cihazlarına aktarılmadı.

Bütün veriler şifreleniyor

UYAP’a sızma ihtimaline karşın veriler kriptolanarak aktarılıyor. Yani sızma gerçekleşse bile veriye erişebilmek için kripto algoritmalara da ulaşılması gerekecek. Yine sistemdeki açıkları kapatma adına gereksiz görülen tüm yetkilendirmeler kaldırıldı ve veritabanı üzerinde yapılan tüm işlemler log mekanizmalarıyla daha ayrıntılı olarak kayıt altına alınıyor. Veritabanı yönetici erişimleri de kısıtlandı ve erişim yetkileri belirli tasdik mekanizmalarından geçirilerek tanımlanabilir hale getirildi. Öte yandan, Bilgi İşleri Daire Başkanlığı, sürekli sızma ve uygulama tecrübeleri yaparak sistemin güvenliğini denetlerken, BTK da zaafiyet taraması yaparak sistemin güvenliğini teyid ediyor.

15 Temmuz gecesi UYAP’a kilit vuruldu

17-25 Aralık darbe girişimi sonrası Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla o dönem Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut Orta’yı görevden alınmıştı. Bozdağ’ın UYAP ile ilgili 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de kritik bir karar aldığı ortaya çıktı. Bozdağ’ın, FETÖ’cü hakim ve savcıların UYAP üzerinden usulsüz işlem yapmasının önüne geçmek için sistemin kapatılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Talimat uyarınca UYAP’ın kısa bir süre kapalı kaldığı ifade edildi. UYAP kapatılmamış olsaydı o gece görevden el çektirilen 3 bin civarındaki FETÖ üyesi yargı mensuplarının bu sisteme girerek birçok kişi hakkında gözaltı kararı çıkarabileceği belirtiliyor.