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İSTANBUL

Uyum için ikinci etap

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yaşayan yabancıların uyumunu kolaylaştırmak için başlattığı “Uyum Buluşmaları”nda ikinci etaba başladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi, geçen yıl kasımda başlattığı “Uyum Buluşmaları” kapsamında bu yıl Haziran’a kadar 18 ilde 19 buluşma gerçekleştirdi. Etkinliklerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aracılığıyla çeşitli statülerdeki yabancılar ile ev sahibi toplum bilgilendirildi.

DENİZLİ’DEN BAŞLADI

Ev sahibi toplum ile yabancılar arasındaki sosyal uyumu güçlendiren çalışmalarda yabancılara, hak ve hizmetlere erişimi, yükümlülükleri ve Türk tarihi ile kültürü gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu - GİZ ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaların ikinci bölümü geçtiğimiz günlerde Denizli’den başladı. Devamında Nevşehir, Trabzon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Malatya, Edirne’de sürecek. Ayrıca, 18 ilde “Uyum Biz Bize Sohbetler” programı düzenlenecek.

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