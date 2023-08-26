|
Gündem

Uyuşturucu baskınında bir polis şehit

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik ağır yaralandı. Hakan Telli hastanede şehit oldu. Saldırganlardan 1'i ölü olarak toplam 5 kişi yakalandı. Şehit Telli, memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şehit Hakan Telli.

Şehit Hakan Telli.

Polis, Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerindeki uyuşturucu satıldığı tespit edilen bir adrese gece 00.30 sıralarında operasyon düzenledi. Bu sırada evdeki şüpheliler polise uzun namlulu silahlarla açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik yaralandı.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Yaralı polis memurları hastanelere sevk edildi. Polis memuru Hakan Telli hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi. Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A. (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında Adem A. da gözaltına alındı. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Toprağa verildi

Evli ve biri 12 biri 9 yaşında 2 kız çocuğu babası olan şehit Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi. Tokat Havalimanı’na getirilen şehidin naaşını annesi, babası ve akrabaları göz yaşları içinde karşıladı. Şehidin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip memleketi Bozçalı kasabasında kılındı, ardından dualarla toprağa verildi.



#Kağıthane
#Şehit
#Saldırı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konyaspor Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı