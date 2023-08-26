Uyuşturucu baskınında bir polis şehit

Polis, Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerindeki uyuşturucu satıldığı tespit edilen bir adrese gece 00.30 sıralarında operasyon düzenledi. Bu sırada evdeki şüpheliler polise uzun namlulu silahlarla açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik yaralandı.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Yaralı polis memurları hastanelere sevk edildi. Polis memuru Hakan Telli hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi. Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A. (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında Adem A. da gözaltına alındı. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Toprağa verildi

Evli ve biri 12 biri 9 yaşında 2 kız çocuğu babası olan şehit Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi. Tokat Havalimanı’na getirilen şehidin naaşını annesi, babası ve akrabaları göz yaşları içinde karşıladı. Şehidin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip memleketi Bozçalı kasabasında kılındı, ardından dualarla toprağa verildi.







