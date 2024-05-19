Uyuşturucu tacirlerine 'Narkoçelik-17' darbesi: 1️ ton 2️3 kilogram Metamfetamin ele geçirildi

Sarıyer'de aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 8 Mayıs'ta TEM Otoyolu üzerinde park halinde olan bir aracı şüphe üzerine incelemeye aldı. Araçtan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini belirleyen ekipler, detaylı arama yaptı. Yapılan araştırmada araçta özel düzenek yapıldığını fark eden ekipler, bu düzeneğin zula haline getirilen hava yastığı bölmesini açtığını belirledi. Burada yapılan aramada, 107,70 gram uyuşturucu madde ile 33 bin 100 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.​​​​