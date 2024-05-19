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Uyuşturucu tacirlerine 'Narkoçelik-17' darbesi: 1️ ton 2️3 kilogram Metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 ton 23 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Seren Som
09:37 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi.
"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 44 ayrı araca operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.


İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu.


Hava yastığını söküp uyuşturucu madde zulaladılar

Sarıyer'de aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 8 Mayıs'ta TEM Otoyolu üzerinde park halinde olan bir aracı şüphe üzerine incelemeye aldı. Araçtan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini belirleyen ekipler, detaylı arama yaptı. Yapılan araştırmada araçta özel düzenek yapıldığını fark eden ekipler, bu düzeneğin zula haline getirilen hava yastığı bölmesini açtığını belirledi. Burada yapılan aramada, 107,70 gram uyuşturucu madde ile 33 bin 100 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.​​​​

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine silahla ateş açıldı

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi. Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.




#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Narkoçelik-17
#Metamfetamin
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