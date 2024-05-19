Uyuşturucu tacirlerine 'Narkoçelik-17' darbesi: 1️ ton 2️3 kilogram Metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 44 ayrı araca operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu.