Uyuşturucudan vergi alalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu çetelerinden ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Hükümetin vergi politikasına yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına farklı bir açıdan yaklaştı. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

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Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “Sen vergiyi asıl alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri hem kendisini dinleyenler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.