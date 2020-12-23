Gündem Uyuşturucudan vergi alalım
ANKARA

Uyuşturucudan vergi alalım

Uyuşturucudan vergi alalım

Asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tuhaf bir vergi teklifi yaptı: Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten vatandaş geçinemiyor. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu çetelerinden ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski CHP'li isimden çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu FETÖ ve ABD operasyonuyla başa geldi
GÜNDEM
Eski CHP'li isimden çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu FETÖ ve ABD operasyonuyla başa geldi
  • Hükümetin vergi politikasına yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına farklı bir açıdan yaklaştı. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde
GÜNDEM
Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “Sen vergiyi asıl alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri hem kendisini dinleyenler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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