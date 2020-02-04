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İSTANBUL

Uzakdoğululara termal kameralı kontrol

ÇİN'İN Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nca alınan kararla, Uzakdoğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamerayla kontrol edilmesi işlemine başlandı.

Haber Merkezi DHA
8 ülkeden gelen yolcular, tek tek inceleniyor.
8 ülkeden gelen yolcular, tek tek inceleniyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında Bilim Kurulu'nun Uzakdoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya olmak üzere toplam 8 ülkeden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kamerayla kontrol edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda adı geçen ülkelerden gelen yolcuların termal kamera ile kontrol edilmesine başlandı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık İstanbul Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, "Eğer termal kameramızda 38 ve üstü ateşi olan yolcumuz olursa onu diğerlerinden ayırıyoruz. Gerekli sorgulamaları yapıyoruz, Vuhan bölgesinde bulunmuş mu, Çin'de herhangi bir hasta ile teması var mı ya da son 14 gün içinde bu ülkeye seyahati var m gibi sorular soruyoruz. Bunlardan herhangi biri pozitif olursa izole etmek üzere karantina odasına alıyoruz. Buradaki muayenelerde kuvvetli bir şüphe oluşursa 112 özel ambulanslarla referans hastanelerine gönderiyoruz" dedi.

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  • İstanbul Havalimanı'nda A iskelesini Uzakdoğu uçuşlarına ayırdıklarını ifade eden Kavak, "Bu A iskelesini uzak doğu uçuşları için ayırdık. Buradaki havalandırmayı yüzde 100 temiz hava ve buradaki havanın da yüzde 100 dışarıya çıkartılmasını programa almış durumdayız. Onun dışında bu alanda özellikle tuvaletlerde ve diğer alanlarda bulunan dezenfektanları da en üst düzeydeki dezenfektanlarla değiştirdik" ifadelerini kullandı.

AA

Bilgilendirme anonsları yapılıyor

Bugün itibariyle Uzakdoğu uçuşlarında koronavirüsü hakkında bilgilendirme anonslarının başladığını belirten Dr. Kavak, "Uçakta eğer bu hastalık belirtilerini gösteren bulgulara rastlarsanız Türk vatandaşları 112 aracılığıyla yabancı vatandaşların konsolosluk ile irtibata geçmeleri konusunda anonslarımız var"

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