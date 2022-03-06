Uzaktan muayeneyle 2,5 milyar dolar gelir

Sağlık turizminden ciddi gelir elde eden Türkiye, uzaktan erişimle yurt dışına sağlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği(OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve uzaktan muayeneye yasal zemin kazandıran Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'ni değerlendirdi. DÜNYAYA HİZMET "Türkiye olarak sağlık sistemimiz ve Türk hekimlerinin başarısı konusunda dünyanın ilk 10’undayız" diyen Bahat şunları söyledi: "Yurtdışındaki algımız da olağanüstü. Bu sebeple yabancı dil problemini çözen uygulamaların Türk sağlık sistemine ciddi döviz kazandırabileceğini, sistemimize çok ciddi kronik hasta kazandırabileceğini düşünüyorum. Yani biz buradan çok avantajlı çıkarız. Uzaktan sağlık hizmetiyle bütün dünyaya hizmet verebilir hale geliriz." 2,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR
Bahat, hizmetin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkı konusunda ise, "10 yıl sonra Türk sağlık sisteminin 2,5 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğini düşünüyorum" dedi. Sağlık alanında hizmet sunumunun dijitalleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Bahat, "E-Devlet’ten hizmet sunmak dijitalleşme, ama bunun bir adım ötesinden bahsediyoruz. Çok önemli, tarihi bir dönemecin başlangıcındayız. Artık doktora ulaşmanın zorlaştığı, pandeminin yarattığı korkuyla adeta imkansızlaştığı pandemi sonrası dönemde dijital sağlık erişimi olmazsa olmazlardan bir tanesi haline geldi" şeklinde konuştu.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEMALI KONGRE Sektör profesyonellerini ortak bir çatı altında birleştiren 12. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı - Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde “Dijital Dönüşüm ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri” temasıyla gerçekleşecek. Kongrede, sağlık sektörü paydaşlarını doğrudan ilgilendiren konuların ele alınacak.
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Sağlık Bakanlığı “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak vurgulandı. Yönetmelikte, “Uzaktan sağlık hizmeti” şöyle tanımlandı:<br><br>
'Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder.'<br><br>
UZAKTAN SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ HİZMETLER NELER?<br><br>
Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:<br><br>Uzaktan muayene edi̇lebi̇li̇r<br>Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.
Tedavi̇ ve ilaç yöneti̇mi̇ sağlanabi̇li̇r<br>Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.<br><br>Psi̇kososyal destek veri̇lebi̇li̇r<br>Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.
Ri̇skli̇ ve yaşlı ki̇şi̇leri̇n taki̇bi̇<br>Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.<br><br>Cerrahi̇ operasyon<br>Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.<br><br>Salgından koruma i̇şlemleri̇<br>Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.<br><br>Sağlık veri̇leri̇ ölçülebi̇li̇r<br>Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.<br><br>E-reçete, e-rapor<br>Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.
Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.<br><br>
Bakanlık faaliyet belgesi verecek<br><br>Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilir.
Kimlik doğrulama riskli<br><br>Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alacak. Sağlık tesisi tarafından ilaveten ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı veya aracı da kullanılabilecek.
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan muayene ve tedavi başladı
Uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre isteyen vatandaş uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takibi yapılabilecek. E-reçete, e-rapor yazılabilecek. Hatta uzaktan cerrahi müdahale dahi yapılabilecek, Türkiye'deki doktorlar tüm dünyadan hasta bakabilecek. Peki uzaktan sağlık hizmeti nedir, kimler faydalanabiliyor, detayları neler?
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Sağlık Bakanlığı'nın görüntülü görüşme (Tele-Sağlık) sistemi Dr. e-Nabız uygulaması sayesinde, kovid pozitif ya da temaslı olarak karantinada olan vatandaşlar, izolasyonlarını bozmadan, online olarak doktor muayenesine ulaşabiliyor. İlk olarak Eylül 2020'de Ankara, Kırıkkale, İstanbul ve Yalova'da pilot uygulama şeklinde başlatılan sistem, geçtiğimiz yılın ocak ayında tüm Türkiye'de kullanıma açıldı. Dr. e-Nabız ile, test sonucu pozitif veya temaslı olduğu için karantinaya giren vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen SMS ile online randevuya yönlendiriliyor. Doktor muayenesi isteyenler, MHRS veya 182 Çağrı Merkezi üzerinden görüntülü görüşme randevusu alabiliyor. Randevu alan hastaya, muayene ekranına giriş yapabilmesi için SMS olarak bir bağlantı adresi gönderiliyor ve hasta, bu adrese tıklayarak doğrudan hekim ile görüşme yapacağı Dr. e-Nabız uygulama ekranına yönlendiriliyor. Randevu saati geldiğinde ise akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarı ile \"izolasyondan çıkmadan\", doktoru ile görüntülü ya da sesli görüşme yapabiliyor. Sistemin detaylarını ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlatan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Dr. e-Nabız'ı pandemi sonrası dönemde tüm vatandaşlar için kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini ve bunun için de teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.<br>
\"İLK OLARAK SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA BAŞLATTIK\"<br>Bu uygulamanın, sokağa çıkma yasaklarının olduğu sırada insanların sağlığa erişiminin kesintiye uğramaması adına kurgulandığını vurgulayan Dr. Birinci, \"Dünya'da birçok ülkenin yapmaya çalıştığı, ancak (bu kadar yaygın bir şekilde) ulusal bazda hiçbir ülkenin uygulamadığı bir sistem. Kovid izolasyonu altında olan, pozitif veya temaslı kişilerin özellikle ana branşlarda sağlığa kolay erişmesini sağlamak adına planımızı devam ettirdik. En başta sağlık profesyonelleri kovid sırasında çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Büyük bir hasta yükü vardı, aileleri ile bir arada olamıyor, hastanede kalıyorlardı. Onların psikiyatr ve psikologlar ile görüşmelerini sağlamak için RUHSAD (Ruh Sağlığı Destek Sistemi) ile online muayeneye başladık. Özel gereksinimli çocukları olanlar (otizm gibi) sokak yasakları çıkınca evde ciddi sıkıntılar yaşadılar; onların da psikologları, psikiyatrları ile görüşebilmeleri için aynı sistemi dönüştürdük. Orada da ÖZDES'i (Özel Çocuklar Destek Sistemi) yaptık. Daha sonra tüm bu projeyi tamamı ile uzaktan sağlık muayenesi, Tele-Sağlık amaçlı kullanmak üzere kurgumuzu değiştirdik ve izolasyon içindeki herkesin, hekime kolay erişmesini sağlamak, onların tekrar tekrar toplu taşıma araçlarına binip hastaneye gelmesini önlemek adına bu sistemi deverye soktuk\" dedi.
\"POZİTİF YA DA TEMASLILARA SMS GİDİYOR\"<br>Dr. Birinci, vatandaşların Dr. e-Nabız uygulamasından nasıl yararlanabileceğini ise şu şekilde anlattı: \"Siz pozitif çıkınca, temaslı olunca zaten hemen cep telefonunuza bir SMS geliyor. Oradan ihtiyacınız olması durumunda MHRS'den randevu alın gibi bir uyarı gönderiliyor. Online randevu açmış hastaneler için, e-Nabız, MHRS'nin mobil uygulamaları ile Alo182'den görüntülü muayene randevusu alabiliyorsunuz. Daha sonra da muayeneden önce telefonunuza bir link geliyor ve randevu saatiniz geldiği zaman da bu linke girerek hekiminizle görüntülü muayene yapabiliyorsunuz. Tabi ki bazen danışma, bazen muayene gibi bir kavramı içeriyor bu sistem. Çünkü uzaktan muayenede her zaman bütün işlemlerinizi halledemeyebilirsiniz\"
EN ÇOK \"DAHİLİYE, PSİKİYATRİ, ÇOCUK VE FİZİK TEDAVİ\" BRANŞLARI TERCİH EDİLDİ<br>Online muayene sisteminde şimdiye dek en fazla dahiliye, psikiyatri, çocuk hastalıkları ve fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri tercih edildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Birinci, sözlerini şöyle noktaladı: \"Şimdiye dek izolasyon altındaki 10 binden fazla insan, bu sistemi kullanarak muayene hizmeti aldı ve uzaktan Tele-Sağlık deneyimi yaşadı. İleride bütün herkes için açmayı ve Tele-Sağlık hizmetini ulusal bazda vermeyi çok arzu ediyoruz ve buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Gelecekte çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Belki sağlığa erişimi bir anlamda biraz daha kolaylaştırmış olacağız. Hastanelerde, şu anda belli polikliniklerde, belli hekimlerin randevu cetvelinin bazı bölümleri görüntülü muayene randevularına ayrılıyor. Böylece vatandaşlarımız o ayrılmış olan saatlerden randevu alıyorlar. Dahiliye, çocuk psikiyatri, öne çıkan branşlar oldu bu süreçte. Bugün itibariyle dahiliye hastalıklarında işimiz çok daha rahat (Tele-Sağlık açısından). Muayene ve başka tanı araçlarını kullanmamıza gerek kalmayan hastalıklar için daha rahat. Zaten hekim bunun yeterli bir muayene olmadığını düşünürse, kişiyi hemen hastanesine de davet edebiliyor ve tetkiklerle, tanıyı ayırt etmek için gerekli işlemleri yapabiliyor\" şeklinde konuştu.
\"HASTALAR EVLERİNDE KİMSESİZ OLMADIKLARINI HİSSEDİYOR\"<br>Online doktor muayenesi Dr. e-Nabız'ı başarılı bir şekilde ve en çok kullanan merkezlerden biri olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Dahiliye Kliniği'nden Dr. Erhan Eken, bu uygulama hayata geçirildikten sonra Kovid hastalarına izolasyon süreci içerisinde ulaşmanın daha da kolaylaştığını anlatarak \"Hem hastalarımız kendilerini yalnız hissetmediler, hem de semptomlarını bizim sorgulamamızı, uygun hasta gruplarında da hastaları izolasyon kuralları içerisinde hastaneye yönlendirmemizi sağladı. Bu açıdan hem bizim için hasta seçmek anlamında, hem de hastalarımız için doğru zamanda hastaneye başvurmak anlamında oldukça faydalı bir uygulama oldu. Tabii ki online poliklinik uygulaması fizik muayenenin yerini tutamaz. Ama pratik anlamda hastanın hekime ulaşabilmesi, sağlık durumunu hekim ile birlikte gözden geçirmesi adına oldukça faydalı\" dedi.
<br>\"MESAJLAŞMA BÖLÜMÜNDEN DOSYA DA PAYLAŞABİLİYORLAR\"<br>Dr. Eken, online görüşme ekranında yer alan mesajlaşma bölümü sayesinde de işitme engelli hastalarla da kolaylıkla irtibat kurulabildiğini veya bazı hastaların bu bölümden fiziki muayeneye katkı için şikayetleriyle ilgili fotoğraf yüklemesi yapabildiğini, daha önceden yaptırmış olduğu tetkikleri veya halihazırda kullandığı ilaçların fotoğraflarını da bu bölümden kolaylıkla doktoru ile paylaşabildiğini söyledi. Dr. Eken, en çok kronik hastalığı olan vatandaşların Kovid etkisine dair sorularla geldiğini anlatarak sözlerini şöyle noktaladı: \"Online hasta görüşme sisteminin uygulandığı polikliniklerde, normal hasta randevularının içinde, online görüşme kotaları var. Bu nedenle online görüşmeler için randevu bulma sıkıntısı çok fazla yaşanmıyor. Bizim hastanemizde, Kovid dahiliye, Kovid enfeksiyon hastalıkları poliklinikleri ile izolasyondaki hastalarımıza online muayene hizmeti veriliyor şu anda. En çok, özellikle Kovid dışında eşlik eden başka hastalıkları olan vatandaşlar, bazı belirtilerin kendi hastalığı mı yoksa Kovid'den mi kaynaklandığını merak ederek bize başvuruyor. Ya da 'Şu hastalığım var, Kovid kötü seyreder mi?, Ne yapmalıyım?' şeklinde sorularla çok karşılaşıyoruz. Halihazırda kullandığı ilaçlar oluyor, bu ilaçlara Kovid sürecinde devam edip etmeyeceğini danışıyor. 'Ek olarak şu ilaçları alırsam ilaç etkileşimi açısından bir şey olur mu?' şeklinde sorularla da sık karşılaşıyoruz. Bazen hastalarımız kafalarına göre vitamin ve bitkisel takviyeler alıyorlar. Bunların bile ilaçlarla etkileşimleri olabiliyor ve bu anlamda onlara uyarıda bulunuyor, ilaçlarını ve hastalığını daha doğru yönetmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz
Karantinadayken 'evinde' online muayene: İzolasyonu bozmadan doktorla görüşmek mümkün
DR. e-Nabız uygulaması sayesinde, karantinadaki koronavirüs vakaları, evinde online olarak doktor muayenesi olabiliyor. Test sonucu pozitif çıkanlar, SMS ile bilgilendirilerek sisteme yönlendiriliyor, "online muayene" randevusu alanlar, ilgili branştaki doktoru ile görüşme yapabiliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, sistemin detaylarını ilk kez anlattı. Dr. Birinci, geçen yıl ocak ayında tüm Türkiye'de kullanıma açılan Dr. e-Nabız sayesinde, 10 binden fazla pozitif vakanın, izolasyonunu bozmadan evinde doktoru ile görüşebildiğini söyleyerek, en çok dahiliye, psikiyatri, çocuk hastalıkları ve fizik tedavi branşlarının ilgi gördüğünü kaydetti. Dr. Birinci, hedeflerinin, pandeminden sonra sistemin tüm vatandaşlar için kullanılabilir hale getirilmesi olduğunu belirterek, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.