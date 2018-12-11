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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Uzatma oyunları bitmiyor

FETÖ’cülerin davaları uzatma oyunlarına mahkemeler geçit vermiyor. Eski tuğgeneral Erhan Caha’nın reddihakim talebi, “duruşmayı uzatma”ya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erhan Caha, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor.
Erhan Caha, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıklar “davayı uzatma” oyunlarına devam ediyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

YİNE AYNI TALEP

Duruşmada esasa ilişkin savunması için hakim karşısına çıkartılan eski binbaşı Mutlu Burak Uyar, hasta olduğunu ve savunma yapacak durumda olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığın doktora gönderilerek rahatsızlık durumu hakkında bilgi alınmasına karar verdi.

SÖZDE KONSEY ÜYESİ DARBECİ!

Duruşmada ayrıca, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanlığı yapan ve sözde konsey üyesi olan sanık eski tuğgeneral Erhan Caha, "reddihakim" talebinde bulundu. Caha'nın talebi üzerine görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

MAHKEMEDEN RED

Savcının beyanının ardından mahkemenin kararını açıklayan Başkan Dik, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle "reddihakim" talebinin kabul edilmediğini belirtti. Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

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