Uzay testlerine yer analizi

Uzay misyonunda tarihi bir adım atan Türkiye, bu yıl iki astronotu birden uzaya gönderdi. Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever’in uzay görevinde gerçekleştirdiği 20 deneyin analizleri yapılıyor. Gezeravcı'nın görevi sırasında gerçekleştirdiği 13, Atasever'in ise yaptığı 7 deneyin analiz çalışmalarının deney yűrütücüleri tarafından devam ettiği öğrenildi. Bilim çevrelerinden gelen dönüşler değerlendirilerek çeşitli deney modülleri oluşturuldu. Gezeravcı ve Atasever, uzay ortamı koşullarının etkisiyle gen ekspresyonlarında ve metabolizmalarında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi maksadıyla çeşitli