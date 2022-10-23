Üzerinden Karayılan’ın talimatları çıktı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra eylem yapmak için yasadışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen Mehmet Ali Akyol, Maltepe’de yakalandı. Teröristin üzerinde şifreli konuşmalarda kullanılan not kağıtları bulunurken, teröristin cep telefonunda yapılan incelemede, PKK elebaşlarından Cemal kod adlı Murat Karayılan’ın yazdığı “yeniden yapılanma perspektif belgesi” ele geçirildi.

PERSPEKTİF BELGESİ BULUNDU

Teröristin cep telefonunda, PKK elebaşları tarafından her yıl düzenli olarak hazırlandıktan sonra HDP teşkilatları aracılığı ile örgüt içinde dağılımı sağlanan perspektif belgesinin yanında teröristlerin ne tür yol ve yöntem izleyeceğinin anlatıldığı 2 belge daha bulundu. Cep telefonunda PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren teröristlere ait fotoğraflar ile adli makamlarda PKK üyesi olmaktan ötürü aranan teröristlere ait kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflar da bulundu.

REKLAM

HER DURUM İÇİN ŞİFRE

Akyol’un üzerinde çıkan ve şifreli konuşmalarda kullanılan kelimelerin yazılı olduğu not kağıdında; İstanbul’a Cengiz, Diyarbakır’a Cemil, Yunanistan’a Coşkun, keşif yapmaya kule, ajanlara pislik, kimlik belgesine kelaynak, başka bir şehir için gezgin, Suriye’ye umut, silah lazım için evrak lazım, birim kurdum için kankam var, kurye gönder için hamam gönder, sığınak için zombi, eyleme inşaata başladım, ev için zazan, adres değiştire elbise değiştir, takip var için bardak kırıldı, takip bitti için bardak aldım ve beni çekin için ise tatil başlasın şifrelerini kullandıkları görüldü.

Telegram yazışması ele geçirildi

Terörist Mehmet Ali Akyol’un, PKK’nın Lavrion kampı sorumlusu olarak atadığı Cenk kod adlı terörist C.O. ile olan Telegram yazışmaları da polis ekiplerince ele geçirildi. C.O.’nun kasten öldürme suçundan arandığı da tespit edildi. Teröristin Telegram mesajlarında hakkında kayıp ilanı verilen M.K. ile ilgili olarak raporlama yapıldığından da bahsettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 14 Şubat 2022’de Sancaktepe’de araç kundaklayan teröristlere eylem talimatını veren S.E. ile İ.E.’nin kimlik bilgileri de teröristin cep telefonunda bulundu.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı duyurdu: MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı