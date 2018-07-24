Uzman çavuş başından vurulmuş şekilde vuruldu Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 16:30 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 17:02 IHA