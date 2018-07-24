Gündem Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu
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Uzman çavuş başından vurulmuş şekilde vuruldu

Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Merkezi IHA
Bir kişinin başından silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir kişinin başından silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın uzman çavuş A.T. (24) olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri A.T.’ye müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Durumu ağır

Özel bir hastaneye kaldırılan A.T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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