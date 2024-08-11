Uzman isimden 'çok sıcak' sonbahar uyarısı

ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye konuştu.