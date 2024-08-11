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Uzman isimden 'çok sıcak' sonbahar uyarısı

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının öngörülerinin de çok sıcak bir döneme işaret ettiğini açıkladı.

10:57 - 11/08/2024 Pazar
DHA
ECMWF sezonluk tahminlerine göre, sonbahar ayları için de uyarı yapıldı.
ECMWF sezonluk tahminlerine göre, sonbahar ayları için de uyarı yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu.

ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye konuştu.

Eylülde 1-2 derece daha sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ekimde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kasım ayı daha sıcak geçecek

Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

#Sıcaklık
#Barış Önol
#Meteoroloji
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