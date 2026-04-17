Uzmanlardan kritik uyarı: Şiddet işaretlerini göz ardı etmeyin

Oğuzhan Ürüşan
Merve Safa Akıntürk
04:0017/04/2026, Cuma
G: 17/04/2026, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
Uzmanlar, aile içinde erken yaşta şiddetle karşılaşma, akran zorbalığı, sosyal dışlanma ve medyada şiddetin normalleşmesi gibi etkenlerin gençlerde şiddeti meşrulaştırabileceğini, bu eğilimin azaltılmasında aile ve okulların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

* Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Gürbüz, medya içeriklerinde şiddetin “sorun çözme yöntemi” ya da “karizmatik güç göstergesi” olarak sunulmasının gençler üzerinde olumsuz rol modeller oluşturduğunu belirterek, toplumsal dayanışmayı ve barış kültürünü önceleyen yeni bir yayın anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

* Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin hazırladığı rapora göre bu tür olaylar “hedefli okul şiddeti” kapsamında değerlendiriliyor. Saldırıların çoğu anlık öfke değil, failin geçmiş deneyimleri ve birikmiş duygularıyla ilişkili görülüyor. Kısa aralıkla yaşanan olaylar ise “taklit etkisi” riskini gündeme getiriyor. Uzmanlar, medyada saldırganı öne çıkaran içeriklerin benzer olayları tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

* Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okul şiddetinin ani bir patlama olmadığını, aksine önceden gelişen bir süreç olduğunu vurgulayarak, saldırganların büyük bölümünün sosyal geri çekilme, tehdit dili ve yoğun öfke gibi sinyaller verdiğini söyledi.

* Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Gökşin Karaman, sosyal dışlanma ve izolasyonun saldırganlığı artırdığına işaret ederek, sessizliğin risksizlik anlamına gelmediğini belirtti. Medyanın olayları sunuş biçiminin “taklit etkisi” oluşturabileceğini kaydeden Karaman, haber dilinin bu noktada belirleyici olduğuna dikkat çekti.


